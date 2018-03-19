Украинцы-призеры Паралимпийских игр-2018 получат вознаграждения от государства на общую сумму более 90 миллионов гривен

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Украинские призеры XII зимних Паралимпийских игр, которые 18 марта завершились в южнокорейском Пхенчхане, получат от государства денежные вознаграждения в размере от 55 тысяч до 125 тысяч долларов каждый.

Об этом на странице в Facebook написал заместитель министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич.

«Информируем общественность, что государство выплатит нашим Чемпионам и призерам XII зимних Паралимпийских игр денежные вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен.

Напоминаю, что наши паралимпийцы получат:

за I место - 125 тыс. долл;

за II место - 80 тыс. долл;

за III место - 55 тыс. долл», – написал он.

Кроме того, на своей к своей публикации была прикреплена скан-копия соответствующего приказа по министерству №1187 от 19 марта за его подписью, в котором указан общий фонд вознаграждения в размере 3 миллиона 440 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что николаевский спортсмен Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной золотую и бронзовую награды.

Напомним, что 18 марта в южнокорейском Пхенхчане прошла церемония закрытия Паралимпийских игр-2018.

Виолетта Чех

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