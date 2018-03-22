Футболист «Ливерпуля» нанес оператору мобильной связи убытков на 100 миллионов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах своей результативностью повлиял на прибыль компании Vodafone.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

Египтянин уже 36 раз поразил ворота соперников в сезоне, что позитивно отобразилось на его поклонниках в Египте.

По заключенному договору с игроком «Ливерпуля», компания Vodafone в Египте сделала специальный тариф под названием «Mo Salah World». Теперь каждый абонент, подключивший его, получает 11 бесплатных минут на разговоры за каждый забитый мяч Салаха – в составе «Ливерпуля» вингер выступает под 11-м номером.

В английской «Daily Mirror» посчитали, что, учитывая тарифную политику компании, это уже принесло ей убытки на 100 миллионов фунтов. А прогнозируя, что результативность Салаха может увеличиться, убытки Vodafone только возрастут. Сообщается, что данным тарифным планом пользуются около 43 миллионов абонентов.

Напомним, ранее сообщалось, что лучший футболист английской Премьер-лиги ездит на подержанном «Mini Cooper».