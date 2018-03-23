«Если я закончу карьеру, то фристайл закончит свое существование в Украине», - николаевский чемпион Абраменко

Если в Украине не будут строить базы для фристайла, то этот вид спорта прекратит свое существование в стране.

Об этом заявил николаевский олимпийский чемпион Александр Абраменко, пишет «НикСпорт» со ссылкой на «Апостроф».

По мнению Абраменко, в Украине для него нет резерва, смены, спортсменов такого же уровня.

- Такого же уровня и близко никого нет. Это очень печально. Если никаких баз не будет строиться, не будет развиваться спорт, то, к сожалению, и будущего у этого спорта не будет. Если я закончу карьеру, то фристайл, в частности акробатика, закончит свое существование в Украине точно так же… У нас есть все природные условия. Но элементарно нужны места, где была бы возможность тренироваться, нужны места, где можно растить новых чемпионов. Без этого развитие просто невозможно. Без этого все остальные разговоры бесполезны, - говорит Абраменко.

Он считает, что показал наилучший результат на Олимпиаде благодаря «старой школе».