Украинец Радивилов завоевал «золото» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

В столице Катара Дохе прошли финальные соревнования этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах, украинец Игорь Радивилов завоевал золотую награду.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

«Игорь Радивилов - победитель этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в городе Доха в упражнениях на кольцах», - говорится в сообщении.

Наш спортсмен получил 15,266 балла, говорится на официальном сайте соревнований.

Второе место занял турецкий гимнаст Ибрагим Колак, заработавший 15 баллов, а третье — китаец Цзоу Цзин Юань, в активе которого 14,966 балла.

Напомним, что с 6 по 9 февраля в Виннице проходил чемпионат Украины по спортивной акробатике среди взрослых, в котором принимали участие воспитанники ДЮСШ №1 города Николаева.