Николаевские каратисты заняли два призовых места на турнире International Lviv Cup 2018

Воспитанники николаевских спортивных клубов «Fortis» и «Олимпик» заняли призовые места на турнире по кумитэ International Lviv Cup 2018.

Об этом сообщает «Николаевский спорт».

Турнир состоялся в субботу, 24 марта, во Львов, куда съехались сильнейшие каратисты из разных стран мира, чтобы побороться за первенство в самом популярном виде японских боевых искусств - кумитэ, включающее в себя все разновидности боя татами: тренировочный, соревновательный, аттестационный.

Среди 1000 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Латвии, Беларуси, Польши, Молдовы, Венгрии, Словакии, Чили, Египта, Иордании и Марокко юным николаевским каратистам удалось занять призовые места.

Воспитанник николаевского спортивного клуба «Fortis» - Константинов Арсений занял 1-ое место по кумитэ весовой категории до 34 кг (U-11).

3-е место в категории /женское кумитэ/ весовой категории до 33 кг заняла воспитанница николаевского спортивного клуба «Олимпик» - Савченко Маргарита.

Напомним, ранее николаевские каратисты завоевали три медали на международном турнире.