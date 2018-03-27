«Нико-Баскет» выиграл регулярный чемпионат в своей группе в высшей лиге

Николаевская команда «Нико-Баскет» выиграла регулярный чемпионат в группе 2 высшей лиги. За два матча до конца регулярного чемпионата николаевцы опережают «Золотой Век» на две победы. В случае равенства в пользу николаевцев сыграет преимущество в личных встречах.

Об этом сообщает «НикСпорт».

По итогам 13-го тура «Нико-Баскет» сумел добыть одну победу в Мариуполе над местным клубом. Первый матч «Нико-Баскет» выиграл с преимуществом в 11 очков. Даже учитывая то, что в начале второй половины матча команда вела в счете +25 очков, назвать игру легкой нельзя. Всё это внушительное преимущество николаевцы растеряли по ходу третьего и четвертого периодов из-за череды неправильных решений и ошибок в нападении. В итоге до конца матча ходили вокруг да около 10 баллов отрыва в свою пользу. Приазовская команда навязала неплохую борьбу в конце встречи, но забрать победу у гостей им так и не удалось.

МБК Мариуполь - Нико-Баскет - 82:93 (13:20; 18:29; 28:24; 23:20) МБК Мариуполь: Бузько 20 очков, Рыжов 19, Скутельник 17, Зуев 9, Боднар 7, Нежвицкий 5, Березкин 5, Завалин, Бумбур. Нико-Баскет: Гуменюк 15+9 подборов+3 блок-шота, Ожегов 15, Горобченко 14+9 подборов + 11 передач + 3 перехвата, Адедиран 12, Вершинин 12, Заплотинский 12+6 подборов, Штанько 8, Лукьян 3, Мещеряков 2, Берестнев.

МБК Мариуполь - Нико-Баскет - 90:84 (17:21; 25:20; 30:22; 18:21) МБК Мариуполь: Рыжов 35+6 передач, Боднар 16, Скутельник 13, Березкин 9+4 блок-шота, Зуев 8+9 подборов +4 перехвата, Завалин 5, Бузько 4, Говор. Нико-Баскет: Адедиран 24+8 подборов, Горобченко 16+12 подборов+7 передач, Гуменюк 12+15 подборов, Мещеряков 11, Заплотинский 10+10 подборов+5 передач +3 перехвата, Вершинин 8, Лукьян 2, Ожегов 1, Штанько.

Вторая игра началась для гостей не самым лучшим образом. Но игроки Нико-Баскета быстро реабилитировались, сделав рывок 13:0 и повели в счете +7 очков. Почти всю вторую четверть николаевцы лидировали, но соперник наступал на пятки, постепенно сокращая разрыв. В итоге первая половина закончилась со счетом 42:41 в пользу команды из Мариуполя. В третьем периоде роль лидера на себя взяли уже хозяева и не давали гостям продохнуть, ни в защите, ни в нападении до самого конца поединка.

Вторую игру против мариупольцев игроки Нико-Баскета не смогли записать себе в актив, поскольку команда соперников была крайне мотивирована в том, чтобы забрать победу хотя бы в одной игре против николаевцев.