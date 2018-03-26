МБК «Николаев» уступил в Харькове и в плей-офф Суперлиги сыграет с киевским «Будівельником»

В последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги 25 марта МБК «Николаев» в гостях проиграл харьковскому «Авантаж-Политехнику». Благодаря этой победе харьковчане ушли с последнего места в таблице.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Авантаж-Политехник» - «Николаев» - 92:90 (27:23, 23:17, 21:22, 21:28) АП: Рочняк 15 очков, Козлов 18, Барнс 20+7 подборов+6 передач, Вуйович 7+9 подборов, Йованович 26, Рудаков 2, Кузнецов, Колотилов 4. Н: Иванов 8, Тонченко 13+9 передач, Попов 4, Онуфриев 4+4 подбора, Кушниров 20+7 подборов, Аникиенко 10, Носков 13+5 подбора, Жуковский, Давидюк 7, Бобров, Мусиенко 8, Хохоник.

Для хозяев исход поединка имел чрезвычайно важное значение. В случае победы харьковчане имели возможность подняться с последнего места и избежать встреч с мощным «Днепром» в 1/4 финала плей-офф. Однако «Николаев» также приехал в Харьков не отбывать номер. Хозяевам с начала встречи пришлось догонять соперника и пытаться перехватить игровую инициативу. В итоге к большому перерыву харьковская команда оторвалась на 10 очков.

В заключительной четверти «Николаев» сократил отставание после трехочковых Мусиенко и Давыдюка, а также проходов Носкова. В этих обстоятельствах чрезвычайно важным стал трехочковый Йовановича за 2 минуты до сирены. «Николаев» боролся до последнего, за 29 секунд до конца матча разница сократилась лишь до одного очка. Завершающим в матче стал один точный штрафной Козлова, а Носков в ответ не попал из-за дуги.

Плей-офф для «Николаева» начнется 29 марта гостевым матчем против «Будівельника».