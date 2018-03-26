МФК «Николаев» обыграл «пивоваров» и добыл первую «официальную» победу в этом году

В Николаеве 25 марта на стадионе в парке Победа МФК «Николаев» обыграл киевскую команду «Оболонь-Бровар».

Об этом сообщает «НикСпорт».

МФК «Николаев» – «Оболонь-Бровар» (Киев) – 1:0 Н: Попович, Попов, Назаренко (Вечтомов, 52), Чучман, Рогозинский, Дмитренко, Герасимец (Мартян, 80), Семенина (Яровенко, 90), Ковалев (Бондаренко, 78), Берко, Сикорский (Авраменко, 62). О: Сытников, Ефремов (Шаповалов, 17; Шевченко, 46), Терехов, Безуглый, Сартина, Корнев, Гурмак, Козак (Кузин, 89), Слободян (Островский, 83), Гуськов, Ковбаса (Коваленко, 46). Гол: Герасимец, 37.

Под конец первого тайма успешно реализовалась связка Семенина – Герасимец, в которой 22-й номер доставил мяч в штрафную площадь, откуда Герасимец пробил головой в дальний угол ворот. Все тот же полузащитник Игорь Семенина и нападающий Игорь Сикорский не упускали возможности доставить проблем киевской команде, но от тотального поражения свои ворота спасал вратарь. Голкипер «корабелов» также не стал пасти задних и, совершив несколько надежных сейвов, не дал возможности экс-николаевцу Дмитрию Сартине забить своей бывшей команде.

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