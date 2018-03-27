Юные николаевские спортсмены прошли аттестацию на получение пояса по джиу-джитсу

В Николаеве 25 марта юные спортсмены команды Southside Brazilian jiu jitsu прошли аттестацию kid's class. Мероприятие стало итогом продолжительного и нелёгкого пути ребят, которые уже являются призёрами чемпионата Украины по бразильскому джиу-джитсу среди детей.

Об этом сообщает НикСпорт.

Отмечается, что аттестация прошла в формате усиленной тренировки.

«Спортсмены продемонстрировали приобретенные знания и навыки в спарринге со старшими спортсменами команды, а также отвечали на вопросы теоретической части и вопросы по терминологии», - говорится в сообщении.

По итогу аттестации тренеры Юрий Лелеко (пурпурный пояс bjj от Павла Столяра) и Игорь Зосимов (синий пояс bjj от Павла Столяра) вручили юным спортсменам их заслуженные пояса.

Напомним, что николаевские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире по джиу-джитсу.