МБК «Николаев» разгромил «Будивельник» в первой игре 1/4 серии плей-офф

В четверг, 29 марта в Киеве МБК «Николаев» обыграл «Будивельник» в регулярном чемпионате на СК «Меридиан». Первый раунд плей-офф начался с сенсационной победы николаевцев над действующим чемпионом страны, пишет «НикСпорт».

«Будивельник» — МБК «Николаев» 63:82 (19:16, 16:21, 15:21, 13:24).

Б: Дугат (6 + 6 потерь + 4 перехвата), Отверченко (10), Крутоус (13), Дроздов (2 + 5 подборов), Сандул (2 + 4 подбора) — старт; Анисимов (14 + 7 подборов), Месяц (7), Зотов (9), Винтоняк, Дзюба.

Н: Тонченко (18 + 5 передач), Иванов, Носков (10 + 4 передачи + 5 потерь + 4 перехвата), Онуфриев (12 + 9 подборов + 4 перехвата), Кушниров (22) — старт; Попов (11 + 5 передач + 5 потерь), Аникиенко (5), Мусиенко (2), Давидюк, Хохоник, Бобров.

Киевляне, неплохо начав игру, создали себе катастрофу своими руками, пропуская в свое кольцо с неимоверной частотой. К тому же, ни у одного из лидеров «Будивельника» не пошла игра, а усилий Михаила Анисимова не было достаточно.

«Николаев» создал ключевой отрыв в середине третьей четверти, когда команда раскачала отрыв до 10-12 очков. В середине же четвертой четверти гости добили разницу до 20 пунктов, продолжая уверенно раскладывать защиту «Будивельника» из-под кольца.

Победа «Николаева», создает интригу в ответном субботнем матче, который состоиться 31 марта в 16:00 в СК Надежда.

Главный тренер МБК «Николаев» Владимир Полях отметил:

- По самоотдаче, желанию победить эта игра одна из лучших в нынешнем сезоне для МБК «Николаев». Ребята понимают, что матчи плей-офф - особенные. Здесь можно хорошей игрой исправить весь сезон. А это наша ситуация. Сегодня ни к кому из игроков претензий нет, все бились, старались. Теперь важно восстановить силы перед вторым поединком серии.

Напомним, ранее сообщалось о том, как «Нико-Баскет» сначала проиграл дублерам «Днепра», а потом разгромил их «в одну калитку».