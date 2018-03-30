Президент Украины вручил орден николаевскому паралимпийцу Максиму Яровому

Фото: Буквы В пятницу, 30 марта, во время встречи со спортсменами украинской команды - участниками XII Зимних Паралимпийских игр 2018 года Президент Украины Петр Порошенко вручил орден «За Заслуги» николаевскому чемпиону Максиму Яровому.

Об этом сообщает на сайте Администрации Президента Украины.

Ранее сообщалось, что николаевский спортсмен Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной вторую золотую награду. Позднее он выиграл и бронзовую награду. За медали государство пообещало ему $180 тысяч премии.

«Паралимпийские медали украинской сборной - это те крылья, которые несут нас вверх», - отметил Порошенко.

Глава государства также подчеркнул, что благодаря победам украинских паралимпийцев Украина вошла в список стран, которые являются лидерами Паралимпийских Игр 2018 года по количеству золотых медалей и в общем зачете.

Напомним, что николаевцы с шариками и цветами встретили олимпийского чемпиона Максима Ярового.