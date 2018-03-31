МБК «Николаев» выиграл серию плей-офф у «Будівельника» и теперь поборется за медали чемпионата

Второй матч четвертьфинала плей-офф закончился в пользу МБК «Николаев». В малорезультативной встрече николаевцы вырвали победу у многократного чемпиона Украины, киевского «Будівельника».

Об этом сообщает «НикСпорт».

МБК «Николаев» - «Будівельник» - 53:50 (15:17, 16:13, 9:16, 13:4) Н: Носков (15), Онуфриев (13+8 подборов+3блок-шота), Кушниров (9+9 подборов+3 блок-шота), Тонченко (5), Мусиенко (3), Иванов (2), Аникиенко (2), Попов (2), Жуковский (2). Б: Дугат (17), Отверченко (13), Анисимов (6+8 подборов), Крутоус (4), Дроздов (4+8 подборов), Месяц (2), Сандул (2), Зотов (2).

Решающей в матче стала последняя четверть, когда николаевцы позволили сопернику забросить в свое кольцо только 4 очка. После финальной сирены болельщики кинулись на паркет с трибун, чтобы поздравить баскетболистов. А некоторые игроки МБК не могли сдержать эмоций от победы.

«Николаев» выиграл четвертьфинальную серию плей-офф со счетом 2:0. Теперь николаевцы выступят в полуфинале и впервые за долгие годы будут бороться за медали чемпионата.