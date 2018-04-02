В США хоккейный клуб установил уникальный рекорд

Хоккейный клуб Вегас Голден Найтс стал первым клубом-новичком в истории профессиональных американских лиг по разным видам спорта (хоккей, баскетбол, американский футбол и бейсбол), выигравшим дивизион в первом же сезоне.

Об этом сообщил журналист Дэвид Шон в своем Twitter, передает «Новое время».

В домашнем матче Вегас одержал победу со счетом 3:2 над Сан-Хосе Шаркс, которая гарантировала команде первую строчку в Тихоокеанском дивизионе НХЛ. Команда набрала 107 очков в 79 матчах и за 3 матча до конца регулярного чемпионата оторвалась от идущих вторыми Шаркс на 9 очков.

Таким образом, Голден Найтс стали первым новичком, который смог выиграть свой дивизион в истории топ-4 американских лиг (НХЛ, НБА, НФЛ и МЛБ).

Помимо основного достижения, Вегас стал лишь третим новичком в истории НХЛ, который смог с первой попытки попасть в плей-офф. Также Голден Найтс покорили недосягаемый для новичков рубеж в 100 набранных очков и побили рекорд по количеству побед в дебютном сезоне в НХЛ.

Теперь клуб сможет побороться за главный трофей НХЛ в раунде плей-офф. В прошлом году обладателем кубка Стэнли стал Питтсбург Пингвинз.