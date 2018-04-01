Николаевская саблистка Харлан завоевала «золото» на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле

Николаевская олимпийская чемпионка Ольга Харлан завоевала золотую награду на этапе Гран-при по фехтованию на саблях, который проходил в Сеуле (Республика Корея) с 30 марта по 1 апреля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Олимпийский комитет Украины, передает НикСпорт.

В четвертьфинале украинская саблистка обыграла кореянку Чон со счетом 15:11, в полуфинале в нелегком бою, опережая свою соперницу Бьянку Паско из Румынии на 1 очко, вырвала победу со счетом 15:14, а в финале Харлан уверенно обыграла Анну Мартон из Венгрии - 15:7.

Напомним, что николаевская фехтовальщица Харлан одержала победу на этапе Кубке мира в Мексике.