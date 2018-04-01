Николаевская саблистка Харлан завоевала «золото» на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле

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Николаевская олимпийская чемпионка Ольга Харлан завоевала золотую награду на этапе Гран-при по фехтованию на саблях, который проходил в Сеуле (Республика Корея) с 30 марта  по 1 апреля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Олимпийский комитет Украины, передает НикСпорт.

В четвертьфинале украинская саблистка обыграла кореянку Чон со счетом 15:11, в полуфинале в нелегком бою, опережая  свою соперницу Бьянку Паско из Румынии  на 1 очко, вырвала победу со счетом 15:14, а в финале Харлан уверенно обыграла Анну Мартон из Венгрии - 15:7.

Напомним, что николаевская фехтовальщица Харлан одержала победу на этапе Кубке мира в Мексике.

Виолетта Чех

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