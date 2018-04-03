«Нико-Баскет» дважды забросил соперникам больше 100 очков и ждет матчей плей-офф

Николаевская команда «Нико-Баскет» в высшей лиге чемпионата Украины по баскетболу дважды обыграла на своем паркете вторую команду «Черкасских Мавп».

Об этом сообщает «НикСпорт».

Главным действующим персонажем у николаевцев стал Алексей Адедиран, который в первом матче попал почти все свои броски (13 из 16 попыток), а во втором за неполных 20 минут записал на свой счет 18 подборов (9 в атаке). В первом матче Адедиран показал рейтинг эффективности 52, а вся команда соперников – 31.

«Нико-Баскет» - «Черкасские Мавпы-2» - 105:57 (36:13, 25:12, 24:18, 20:14) НБ: Адедиран 32+17 подборов +3 перехвата, Берестнев 19, Заплотинский 12, Гуменюк 8, Штанько 7+11 подборов +4 перехвата, Горобченко 7+5 передач, Яворский 6, Лукьян 5+10 передач, Ожегов 5, Вершинин 4+5 передач. Ч: Мельник 16, Дейна 9, Романовский 9, Панфилов 8.

Отличился и Горобченко – во втором матче он за 21 минуту набрал 14 передач.

«Нико-Баскет» - «Черкасские Мавпы-2» - 110:58 (31:14, 30:16, 26:17, 23:11) НБ: Адедиран 17+18 подборов, Берестнев 17, Ожегов 14, Вершинин 14, Штанько 12, Заплотинский 10+9 подборов +5 передач, Гуменюк 10+9 подборов +4 блок-шота, Яворский 8+10 подборов, Горобченко 8+14 передач. Ч: Панфилов 15, Романовский 13, Мельник 12.

В четвертьфинале плей-офф николаевцы сыграют против второй команды «Химика». Серия продлится до двух побед и начнется в Николаеве 4 апреля.