«Чемодан, вокзал, Мальдивы!»: В Мариуполе ультрас вывесили баннер против Порошенко

Футбольные фанаты отреагировали на визит президента Петра Порошенко на матч «Мариуполь» - «Динамо», который состоялся в воскресенье в Мариуполе.

Часть фанатов вывесила на трибуне большой банер с надписью «Чемодан, вокзал, Мальдивы», а также скандировала кричалку с аналогичным текстом.

Таким образом болельщики ультрас отреагировали на недавнюю поездку Петра Порошенко на Мальдивские острова. По данным СМИ, отдых обошелся первому лицу государства в 500 тысяч долларов.

Напомним, во время матча «Мариуполь» - «Динамо» на стадионе начались беспорядки и стычки между фанатами, в ходе которых пострадали несколько человек.