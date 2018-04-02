МФК «Николаев» обыграл дома одного из претендентов на выход в Премьер-лигу

На стадионе в парке «Победа» МФК «Николаев» 1 апреля обыграл «Колос», который претендует на выход в премьер-лигу.

Об этом сообщает «НикСпорт».

МФК «Николаев» - ФК «Колос» (Ковалевка) - 1:0 Н: Попович, Вечтомов, Чучман, Назаренко, Рогозинский, Дмитренко, Герасимец (Берко, 59), Семенина (Садоха, 77), Ковалев (Цебро, 90+3), Алексей Бондаренко (Шарабура, 70), Авраменко (Яровенко, 73). К: Волынец, Сахневич, Матвеев (Охрончук, 52), Гавриш, Зозуля, Поздеев, Милько, Ильин (Морозко, 59), Леонов (Александр Бондаренко, 54), Коропецкий (Соломка, 46), Нехтий.

На 10-й минуте Игорь Семенина, воспользовавшись ошибкой обороны «Колоса» и выйдя один на один с голкипером соперников, технично забил единственный гол в этом матче. Он мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

В прошлом поединке с «Оболонь-Бровар» Семенина также поспособствовал победному голу, отдав результативную передачу на Сергея Герасимца. Таким образом, 22-й номер пока полностью оправдывает свое возвращение в ряды «корабелов».