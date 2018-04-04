Николаевские юниорки стали чемпионками Украины по велоспорту

Николаевские юниорки, воспитанницы высшего училища физической культуры Полина Маличенко, Екатерина Кобец и Анастасия Чеботарь выиграли чемпионат Украины по велоспорту среди девушек.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Чемпионат состоялся с 28 марта по 1 апреля. По результатам соревнований николаевские спортсменки победили в командном зачете и стали чемпионками Украины. В этом же составе девушки одержали победу в командной гонке на время.

Полина Маличенко стала чемпионкой Украины в групповой гонке на выбывание, командной гонке и гонке «критериум», а также серебряной призеркой в парной гонке вместе с Анастасией Чеботарь. В младшей возрастной категории девушек воспитанница специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Виктория Полярус также получила «серебро».

Напомним, ранее сообщалось, что юные николаевские спортсмены прошли аттестацию на получение пояса по джиу-джитсу.