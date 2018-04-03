СБУ на границе с Крымом задержала депутата «горсовета» оккупированной Евпатории

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска «Чаплынка» на административной границе с аннексированным Крымом депутата Евпаторийского городского совета оккупационной власти.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года принимал участие в противоправной деятельности так называемой «самообороны Крыма». Во время незаконной аннексии полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины.

В сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от политической партии «Единая Россия» в так называемый Евпаторийский городской совет, созданный оккупационными властями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Имя депутата на сайте СБУ не указано, но обнародована слегка ретушированная фотография. На сайте «горсовета» Евпатории очень похожий мужчина значится как депутат от «Единой России» Осьминин Сергей Анатольевич.

Напомним, СБУ задержала «офицера спецслужб ДНР», которая приехала в Херсон за загранпаспортом.