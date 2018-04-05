Николаевец Гладырь в составе «Монако» вышел в полуфинал баскетбольной Лиги чемпионов

«Монако», за который выступает лидер сборной Украины, николаевец Сергей Гладырь, вышел в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА, оказавшись сильнее по сумме двух матчей турецкого «Банвита».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спортарену».

Команда украинца уступила в ответной встрече туркам, проиграв с разницей в одно очко. Однако благодаря победе в первом матче со счетом 85:78, именно «Монако» добыло путевку в полуфинал турнира. Сам Гладырь провел на паркете чуть более 11 минут, за которые набрал 3 очка, реализовав один из трех трехочковых. Также на счету лидера сборной Украины 3 фола.

«Монако» - «Банвит» - 74:75 М: Робинсон 30+7 подборов, Киканович 15, Лякомб 11+8 подборов +3 перехвата. Б: Раутинс 19 + 5 подборов, Тейлор 14 + 8 передач.

Имя следующего соперника «Монако» узнает после того, как будут сыграны оставшиеся ответные поединки 1/4 финала. В первых матчах «Мурсия» обыграла на выезде «Каршияку» (79:65), «Байройт» оказался сильнее «Людвигсбурга» (86:81), а АЕК выиграл у «Страсбурга» (78:69).

Напомним, что Лига чемпионов ФИБА является вторым по значимости баскетбольным еврокубком после Евролиги.