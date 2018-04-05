«Золотой Оскар» и 75 тысяч гривен: Ольга Харлан стала «Спортсменкой года»

Николаевская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан стала «Спортсменкой года» по версии Национального олимпийского комитета Украины, получила «Золотой Оскар» и денежное вознаграждения в размере 75 тысяч гривен.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

Так, в среду, 4 апреля прошла ежегодная церемония вручения премии «Герои спортивного года», в ходе которой определились лучшие спортсмены Украины, среди которых и николаевская саблистка. Во время торжества Харлан второй год подряд завоевала почетное звание лучшей спортсменки Украины.

Традиционно праздничное мероприятие, которое на этот раз соединило в себе нотки и философию олимпийских ценностей, собрало в одном зале целую плеяду спортивных сокровищ Украины – от прославленных олимпийцев прошлых лет до талантливой молодежи современности. Вместе с высокими признаниями герои спортивного года получили много приятных подарков от организаторов и партнеров церемонии. В частности, «Лучший спортсмен года», «Лучшая спортсменка года» и «Лучший тренер года» получили от Олимпийского комитета Украины денежные премии, которые в этом году были увеличены до 75 тысяч гривен.

Кроме того, что во время XII Всеукраинской торжественной церемонии «Герои спортивного года-2017» состоялось чествование олимпийского чемпиона по фристайлу ХХII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане Александра Абраменко и его тренеров. К слову, Александр Абраменко и его тренеры получили награды вне конкурса.

Напомним, что не так давно, саблистка одержала победу на этапе Гран-при в Сеуле, сразив при этом вторую «саблю» мира Анне Мартон.