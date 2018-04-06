На наше поражение поставили 40 тысяч евро, я хотел не выводить команду на поле, - главный тренер МФК «Николаев»

Главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский на пресс-конференции после проигранного матча 26-го тура в первой лиге против ФК «Ингулец» (0:3) рассказал, что на крупное поражение его команды была поставлена ​​большая сумма.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «UA-Футбол».

- Наиболее неприятным моментом стало не то, что произошло во время игры, а что было до нее. За один час до игры на победу «Ингульца» в конторе было поставлено около 40 тысяч евро. На два и более забитых мяча. Неприятный момент. Говорил и с тренерским составом, и президентом нашим, хотел не выводить команду на поле. В это время Кантор позвонил президенту ПФЛ Сергей Макарову, говорили с представителями ФФУ. Попросили команду не забирать, официальные лица знали, поэтому решили провести игру. Но на поле мы все видели, при этом главное, никого не обвинят, пока не будет доказана вина. Будем сейчас разбираться и что-то решать.

- Что будем делать? Мы уже проверяли на полиграфе после игры с «Вересом», когда проиграли 1:2 и пенальти там. Тогда полиграф ничего не показал. Поедем домой, будем думать, попробуем разобраться, Я своим игрокам доверяю. Например, перед матчем с ПФК «Сумы» были ставки на то, что проигрываем, но мы выиграли, то же скажу и о матче с «Нефтяником». Сегодня ставка сработала. Возможно, что-то с вами мы не знаем. Наверное, есть какие-то силы, которые хотят что-то сделать без нас, - сказал коуч.

Напомним, что в начале матча в ворота «Николаева» поставили спорный пенальти, а во втором тайме две ошибки МФК в защите привели к разгрому.