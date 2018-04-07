«Нико-Баскет» пробился в полуфинал высшей лиги по баскетболу

Николаевская команда «Нико-Баскет» 6 апреля выиграла второй матч в четвертьфинальной серии против «Химика-2» и прошла в следующий раунд плей-офф высшей лиги.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Химик-2» - «Нико-Баскет» - 64:74 (18:26,14:18, 19:14, 13:16) Х: Войналович 25+9 подборов, Козак 17+4 передачи, Рахимшаиков 11+3 перехвата. НБ: Вершинин 16, Ожегов 14+7 подборов+6 передач+4 перехвата, Горобченко 13+8 подборов+7 передач, Заплотинский 9, Гуменюк 8+16 подборов+2 блок-шота, Штанько 6, Берестнев 6, Адедиран 2.

Вторая встреча оказалась не менее напряженной, чем предыдущая. Николаевцы с первых секунд прижали «химиков», и они ничего не могли поделать ни в защите, ни в нападении. Но вскоре хозяева паркета устроили погоню и неоднократно сокращали отставание до 5-6 очков. Но как только этот момент наступал, «Нико-Баскет» отвечал уверенными трёхочковыми – процент попадания из-за дуги (52%) компенсировал все промазанные мячи в домашней игре.

После победы в серии над «Химиком-2» николаевский клуб будет разыгрывать путёвку в финал с ивано-франковской «Говерлой». Полуфинал будет играться до трёх побед. Первые две встречи с «Говерлой» пройдут в стенах СК «Надежда» (13 и 15 апреля). После этого будет две выездных игры (18 и 20 апреля). И последняя игра пройдет в Николаеве 23 апреля (игры 20 и 23 апреля проведут при необходимости).