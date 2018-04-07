Украинский вратарь Лунин перейдет в миланский «Интер» за 6 миллионов евро

Вратарь «Зари» Андрей Лунин вскоре станет игроком итальянского «Интера».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Трансфер 19-летнего украинца обойдется «Интеру» в сумму около 6 миллионов евро. Руководство миланского клуба изучало вариант подписания Лунина, и на данный момент переход практически завершен. Все стороны уже договорились о трансфере, на днях пройдут встречи между представителями клубов и футболиста, а на следующей неделе будет объявлено о переходе. Трансфером занимался спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио, его цель – найти замену в ближайшем будущем Самиру Хандановичу.

«Интер» планирует сразу отдать Лунина на один-два сезона в аренду в клуб серии А. Аузилио в ближайшее время оценит варианты продолжения карьеры Лунина для лучшей адаптации к чемпионату.

Андрей Лунин предпочел «Интер» «Ювентусу» и «Арсеналу», сообщает Gazzetta dello Sport. «Ювентус» также заинтересован в трансфере 19-летнего украинца, но ближе к этому был «Арсенал», который хотел заменить украинским вратарем 35-летнего Петра Чеха. Однако Лунин выбрал миланский клуб, так как спортивный проект «Интера» показался ему самым привлекательным. Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб готов отпустить Андрея Лунина.

- Понимаю, что в скором времени он может уйти. Но есть президент, генеральный директор, им и решать. Какой тренер захочет отпускать футболиста? Но если будет хорошее предложение, которое устроит и клуб, и игрока, то мы должны быть к этому готовы. Это жизнь. Он заслуживает того, чтобы сделать шаг вперед, – сказал Вернидуб.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» нанес оператору мобильной связи убытков на 100 миллионов.