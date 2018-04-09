Мюнхенская «Бавария» шестой раз подряд выиграла Бундеслигу

Обыграв на выезде в рамках 29-го тура Бундеслиги «Аугсбург» 4:1, мюнхенская «Бавария», за пять туров до финиша, оформила шестое подряд звание чемпиона страны.

Об этом сообщает «sport.ua»

«Бавария» стала первой командой, которая выиграла шесть титулов в Бундеслиге подряд.

Стоит отметить, что в поединке с «Аугсбургом» все пять мячей в матче были забиты подопечными Юппа Хайнкеса.

Вначале автоголом отличился защитник баварцев Никлас Зюле (18-я минута). Однако, еще до перерыва Толиссо, 32-я (1:1) и Хамес Родригес (38-я) вывели "Баварию" вперед 1:2.

Разгром «Аугсбургу» положил Роббен, 62-я (1:3), а завершил Вагнер, 87-я (1:4).

Напомним, в апреле прошлого года вратарь «Баварии» доигрывал овертайм против «Реала» со сломанной ногой.