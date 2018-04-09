Арбитра из Николаева Миланича обвинили в получении взятки в ₴300 тысяч за подсуживание

Главного судью поединка Первой Лиги между черниговской «Десной» и киевским «Арсеналом» Владимира Миланича обвиняют в том, что он получил 300 тысяч гривен за подсуживание черниговскому клубу, который во всю рвется в премьер-лигу, передает «НикСпорт».

Отмечается, что центральный матч 26 тура – «Десна» - «Арсенал» завершился боевой ничьей – 3: 3. Лидирующий Арсенал прибыл в гости к Десне, которая ведет борьбу за выход в Премьер-лигу и в случае победы могла выйти на третью строчку, обойдя Ингулец.

Хозяева вели в счете 2:0, но позже пропустили трижды. После третьего гола, его автора Максима Фещука главный арбитр встречи удалил с поля за неподобающее празднование, показав прямую красную карточку, а до этого Миланич показал 7 желтых карточек игрокам Арсенала.

Десна тут же отыгралась, возможно, забив с нарушением правил, как утверждает Сергей Семенюк – автор автогола.

После матча директор Арсенала Александр Москаленко рассказал, что игроков его команды пытались подкупить перед этим матчем. А вот источники самой программы сообщают, что главный арбитр встречи Владимир Миланич получил 300 тысяч гривен за то, что будет подсуживать черниговскому клубу.

Напомним, ранее сообщалось о том, как главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский на пресс-конференции после проигранного матча 26-го тура в первой лиге против ФК «Ингулец» (0:3) рассказал, что на крупное поражение его команды была поставлена ​​большая сумма.