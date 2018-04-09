Николаевец Дмитрий Белозеров стал чемпионом мира по бильярду

Бильярдист Дмитрий Белозеров из Николаева одержал победу в финале Чемпионата мира по динамичной пирамиде, который проходил в Казахстане с 4 по 8 апреля, сообщает «НикСпорт».

Отмечается, что николаевец победил россиянина Иосифа Абрамова и впервые стал чемпионом. Известно, что 17-летний Абрамов в прошлом году выиграл сразу три чемпионата мира – по комбинированной пирамиде среди взрослых, по свободной среди юниоров и в парном разряде.

«Но и Белозеров в последние годы показывает очень яркую игру, и его шансы перед началом расценивались, как минимум, не ниже. Учитывая же тот факт, что оба финалиста играют в схожий атакующий и зрелищный бильярд, ожидалось, что даже в, мягко говоря, не зрелищной динамике Абрамов с Белозеровым сумеют выдать яркий матч. Так оно и получилось», - говорится в сообщении.

Как сообщает «NikLife», общий призовой фонд чемпионата составил 12 миллионов тенге. За первое место среди мужчин - 3 миллиона 100 тысяч тенге, что в пересчете в гривны приблизительно составляет около 251 тысячи.

Напомним, ранее сообщалось о том, как николаевский спортсмен Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной вторую золотую награду. Позднее он выиграл и бронзовую награду. За медали государство пообещало ему $180 тысяч премии.