«Рома» у себя дома сенсационно разгромила «Барселону» и впервые вышла в полуфинал Лиги чемпионов

10 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов между итальянской «Ромой» и испанской «Барселоной», а также англичанами «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Об этом сообщает «NikSport».

Неделю назад в первых встречах между этими клубами в рамках 1/4 финала Барселона на Камп Ноу обыграла итальянский клуб со счетом 4:1, а горожане уступили своим принципиальным соперникам с разгромным счетом 3:0.

«Рома» - «Барселона» 3:0 по сумме двух встреч (4:4) «Р» : Алиссон Беккер — Александар Коларов, Жуан Жезус, Константинос Манолас, Федерико Фацио, Даниэле Де Росси, Раджа Найнгголан, Кевин Строотман, Алессандро Флоренци, Эдин Джеко, Патрик Шик. «Б» : Марк-Андре тер Штеген — Жерар Пике, Нелсинью Семеду, Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Андрес Иньеста, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Луис Суарес, Лионель Месси.

Ворота Барсы были поражены на 6-ой минуте встречи. Джеко откликнулся на проникающий пас от Де Росси с центра поля, ворвалсяв штрафную и забил в левый дальний угол ворот, не оставляя Тер Штегену ни единного шанса на сейв.

После не удачной реализации штрафного в исполнении Месси, каталонцы до конца первого тайма не выходили со своей штрафной площади, с целью сдержать давление со стороны римлян и теряли мяч, что и привело к тому, что игроки Ромы двумя передачами добирались до ворот Тер Штегена.

После перерыва, на 57-ой минуте благодаря фолу со стороны Пике, арбитр назначает 11-метровый в ворота Барсы и Де Росси мощным ударом в правый угол заносит мяч в сетку, 2-0.

Вскоре Месси и Суарес тоже не упустили возможности выразить свое неудовлетворение всем происходящим на поле, за что были награждены горчичниками.

За 8 минут до финального свистка, разыгрывая мяч со стандарта Маналас отправил 3-ий гол в ворота Барселоны.

Таким образом, по сумме двух встреч 4-4 Рома выходит в полуфинал впервые, а каталонцы заслуженно проигрывают в ответном матче и второй год подряд вылетают с Лиги Чемпионов.

«Манчестер Сити» -«Ливерпуль» 1:2 по сумме двух встреч (1:5) «МС» : Эдерсон де Мораес — Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт, Николас Отаменди, Давид Сильва, Фернандиньо, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Леруа Сане, Габриэль Жезус. «Л» : Лорис Кариус — Эндрю Робертсон, Деян Ловрен, Верджил ван Дейк, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Алекс Окслейд-Чемберлен, Жоржиньо Вейналдум, Трент Александер-Арнолд, Мохамед Салах, Садио Мане.

Хозяева встречи спустя 2 минуты открыли счет в матче, забивая быстрый гол в исполнении Габриэля Жезуса с паса Рахима Стерлинга. Первый тайм «горожане» полностью оправдывали свое преимущество шквалом атак, прижимая паникующих «красных» игроков к своей штрафной так, что только в конце первых 45-ти минут те сделали попытку забить гол в раздевалку соперникам и та оказалось не удачной.

В конце первого тайма МанСити имел возожность забивать, и неоднократные попытки Бернарду Силвы тому подтверждение, но судейская бригада арбитров думала иначе, фиксируя офсайд, которого по мнению Пепа не было. Вступив в борьбу за незасчитаный гол своей команды с судьями, Гвардиола отправился наблюдать за своими подопечными с трибун.

Во втором тайме на 56-ой минуте Мохамед Салах сравнивает счет в матче, а после ряда замен со стороны обеих команд, бразилец Роберто Фирмино на 77-ой минуте отобрал мяч у Отаменди и точно отправил мяч в ворота Эдерсона с помощью штанги и вывел свою команду в лидеры поединка.

Таким образом, «горожане» завершили борьбу в Лиге чемпионов, а «Ливерпуль» вышел в полуфинал впервые с сезона 2007/2008.