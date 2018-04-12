Николаевская дзюдоистка завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Украины

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Николаевская дзюдоистка Анна Антикало заняла первое место в своей весовой категории на чемпионате Украины среди спортсменов возрастом до 21 года.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Турнир проходил в Луцке 5-6 апреля, в нем приняли участие 365 спортсменов из 25 регионов страны, которые соревновались в восьми весовых категориях.

Николаев представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы №7. Анну Антикало к соревнованиям подготовил тренер Максим Михайленко.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец Дмитрий Белозеров стал чемпионом мира по бильярду.

Вадим Богданов

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