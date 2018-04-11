«В России вам некому будет помочь»: в Белом доме призвали болельщиков не ехать на ЧМ-2018

Представитель Администрации президента США призвал британских и американских болельщиков дважды подумать перед тем, как поехать на чемпионат мира по футболу в России.

Об этом сообщает «NikSport».

- У нас уже не будет той же возможности защищать наших граждан или выполнять обычные консульские обязанности, как это было раньше (до отравления бывшего шпиона-перебежчика Скрипаля и двустороннего выдворения дипломатов – ПН). Мы не предполагаем, что будут какие-то серьезные проблемы. Однако всегда возникают трудности или происходят несчастные случаи, люди могут заболеть. Но у нас просто не будет необходимых средств, чтобы помочь, — заявил чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

На ЧМ-2018 в России, который состоится с 14 июня до 15 июля, британские болельщики купили 28 тысяч билетов.

Напомним, ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков и участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.

Отметим, Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила не транслировать турнир.