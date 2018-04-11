Лидера МБК «Николаев» дисквалифицировали перед двумя важными матчами плей-офф

Лидер МБК «Николаев» Александр Кушниров дисквалифицирован на два поединка за фол в первом матче против «Черкасских Мавп».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спортарену».

«Во время поединка Кушниров, получив пятый персональный фол, повел себя достаточно агрессивно по отношению к игроку «Черкасских Мавп» Дмитрию Липовцеву, после чего получил дисквалифицирующий фол. Согласно регламенту соревнований, за подобное нарушение центровой МБК «Николаев» получил двухматчевый бан», - сообщает издание.

Согласно эпизоду из трансляции, Кушниров сфолил на сопернике в борьбе за подбор, зацепил его, возможно, ударил локтем.

Серия в полуфинальном противостоянии длится до трех побед одной из команд, и черкащанам достаточно еще дважды обыграть николаевскую команду, чтобы выйти в финал. Александр Кушниров является лидером МБК «Николаев» по количеству очков. В среднем за игру он набирает 14,2 очка, а также делает 7,5 подборов в нынешнем сезоне. В матче с «Черкасскими Мавпами» он оформил дабл-дабл (14 очков и 11 подборов).

Следующие матчи противостояния между «Черкасскими Мавпами» и МБК «Николаев» состоятся 12 и 15 апреля соответственно. Без своего лидера МБК будет намного сложнее противостоять сопернику и отыграться в серии, в которой «Мавпы» ведут со счетом 1:0.