МБК «Николаев» еще раз проиграл «Черкасским Мавпам», судьба серии решится в стенах «Надежды»

В выездном матче МБК «Николаев» 12 апреля проиграл в гостях «Черкасским Мавпам». Счет в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украины стал 0:2 не в пользу «Николаева».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Черкасские Мавпы» - МБК «Николаев» - 83:54 (21:12, 12:17, 25:15, 25:10) Ч: Девис 16, Кобец 14, Конате 12+10 подборов, Конев 10, Кольченко 9, Ткаченко 8, Беллфилд 5, Скапинцев 4, Липовцев 3, Бояркин 2. МБК: Онуфриев 18, Давыдюк 15+8 подборов, Хохоник 8, Носков 7, Жуковский 5, Попов 1, Тонченко, Бобров, Мусиенко, Иванов, Аникиенко.

Без своего дисквалифицированного лидера Кушнирова николаевцы хоть и проигрывали «Черкасским Мавпам», но отставали 8-10 очков. В конце третьей четверти николаевцы пропустили атаки соперника и не сумели сдержать его. Гости проиграли подбор 28-54, отдали в три раза меньше результативных передач и даже неудачи снайперов из Черкасс им не помогли.

Третий матч серии состоится в Николаеве 15 апреля, возможно, он станет решающим в серии. Если николаевцы победят в этом поединке, то у них будет шанс развернуть ход событий в этой серии в свою пользу.