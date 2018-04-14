Известный николаевский спортсмен Илья Кваша из-за травмы пропустит целый сезон

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года, призер чемпионатов мира и девятикратный чемпион Европы по прыжкам в воду николаевец Илья Кваша пропустит весь нынешний сезон.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Іsport».

После перенесенной операции ему запрещены нагрузки и к чемпионату Европы он восстановиться не успеет, поэтому было решено пропустить весь год и целенаправленно готовиться к 2019 году. Об этом сообщила главный тренер сборной Украины Тамара Токмачева.

- Илья в этом году не будет выступать. Он будет готовиться на 2019 год. Он ходит поддерживать свою форму, плавает, но пока не грузит себя, - отметила тренер.

Напомним, ранее Кваша собирался поучаствовать в Олимпиаде в Токио в 2020 году.