В Новом Буге разыскиваемый мужчина пришел в сервисный центр МВД сдавать на права и его задержали

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В городе Новый Буг на Николаевщине полиция задержала 31-летнего мужчину, которого с 2016 года разыскивала полиция Луцка.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

Мужчина закончил автошколу в Николаеве и пришел в сервисный центр МВД в Новом Буге, чтобы сдать экзамены и впервые получить удостоверение водителя. Его задержали после проверки документов.

«Он предоставил все необходимые документы администратору для сдачи экзамена, и специалисты сервисного центра выяснили, что мужчина находился в розыске», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в Николаеве скрывающийся от суда уголовник попался полиции, когда захотел получить водительские права.

Вадим Богданов

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