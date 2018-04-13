Попович и Семенина принесли «Николаеву» домашнюю победу над «Гелиосом»

«Николаев» в матче 27-го тура первой лиги 13 апреля обыграл дома харьковский «Гелиос».

Об этом сообщает «НикСпорт».

МФК «Николаев» - «Гелиос» - 1:0 МФК: Попович, Попов, Назаренко (53, Цебро), Чучман, Рогозинский (78, О.Луценко), Герасимец (68, Шарабура), Ковалев, Бондаренко (53, Мартян), Дмитренко, Семенина (82, Авраменко), Сикорский. Г: Погорелый, И.Луценко, Лобойко, Шопин, Кича, Глушицкий (61, Лебеденко), Гранкин, Чепурненко, Кравченко, Олейник (70, Кошман), Котляр. Гол: 49, Семенина. На 45+7 минуте Кравченко не реализовал пенальти (вратарь). Предупреждения: Ковалев – И.Луценко.

В компенсированное к первому тайму время Котляр прорвался в штрафную и упал после контакта Рогозинским. Арбитр посовещался с лайнсменом и назначил пенальти. Пробивать решил Кравченко, но голкипер николаевцев Попович отразил его удар в угол, а затем и добивание от Котляра.

После перерыва николаевцы убежали в быструю атаку, мяч подхватил Семенина, который вышел на голкипера и отправил мяч в ворота. Харьковчане пытались отыграться, но Попович выдал еще как минимум пару важных сэйвов, которые помогли его команде сохранить преимущество. После этой победы «Николаев» набирает 34 очка и закрепляется на 10-м месте.

Напомним, что ранее «Николаев» разгромно проиграл «Ингульцу» из-за пенальти и ошибок в защите.