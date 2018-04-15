Юный николаевец выиграл международный шахматный турнир в Вильнюсе

Николаевский шахматист Владислав Ларкин одержал победу на международном турнире по быстрым шахматам «The Baltic Way-2018», который проходил в Вильнюсе с 13 по 14 апреля.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на вице-президента Николаевской федерации шахмат Дмитрия Горощенко.

В турнире А Владислав набрал 8 очков из 9 возможных и занял единоличное первое место, обыграв своего ближайшего соперника Георга Педосона из Эстонии на 0,5 очка.

Награду из рук 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова Владислав получил второй раз подряд, в 2017 году с результатом 7,5 очков из 9 Ларкин также вышел победителем.