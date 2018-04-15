Николаевский ММА-боец за минуту избил соперника и стал чемпионом мира по версии WMMAF

Николаевский ММА-боец Вусал Ахмедов в родных стенах 14 апреля завоевал пояс интернационального чемпиона мира по версии организации WMMAF.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на организацию «MMA club Nikolaev».

Вусал выступает в весовой категории до 61 килограмма, и до титульного поединка у него было пять побед. Этот бой был важен для дальнейшей карьеры перспективного николаевского бойца.

В поединке, который состоялся в рамках турнира по боксу, Ахмедов победил спортсмена из Молдовы – представителя боевого самбо, чемпиона мира среди любителей Лилиана Гросу.

Для победы николаевцу хватило менее минуты. Вусал перехватил инициативу в бою и после серии точных ударов в голову Гросу судья остановил поединок – очевидно, у него возникло беспокойство, что Ахмедов может нанести сопернику серьезные травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский боец ММА Андрей Ковалев на соревнованиях в родном городе стал чемпионом Европы.