«Нико-Баскет» дважды обыграл «Говерлу» и повел в серии плей-офф

Николаевская баскетбольная команда «Нико-Баскет» одержала на своей площадке две победы над «Говерлой» из Ивано-Франковска. Николаевцы повели со счетом 2:0 в полуфинальной серии плей-офф высшей лиги.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Нико-Баскет» - «Говерла» - 75:74 (14:15, 18:16, 20:28, 23:15) Н: Ожегов 23, Горобченко 15+8 передач +7 подборов +6 перехватов, Гуменюк 10+10 подборов, Штанько 9, Заплотинский 6+8 подборов, Вершинин 6, Адедиран 6+8 подборов, Лукьян. Г: Лохманчук 19, Орленко 15, Шостуха 13, Подковыров 10+6 передач+5 перехватов, Коровяков 9.

Николаевцы сумели отыграться в последней четверти, а их соперники не реализовали решающую атаку.

«За 1,2 секунды до конца матча «Говерла» выбрасывала мяч из-за боковой линии, проигрывая при этом одно очко. Лохманчуку почти удалось выполнить два броска в сторону корзины за этот крайне маленький отрезок времени. Судьи приняли решение не засчитать второй бросок и отдать победу хозяевам», - сообщили в пресс-службе «Нико-Баскета».

Николаевцы в какой-то момент второго матча выигрывали +27, но до конца поединка растеряли часть преимущества. Отметим полезную игру Ожегова, который попал пять дальних бросков, и в целом успешные атаки николаевцев из-за дуги (48% попаданий). Также «Нико-Баскет» отдал больше результативных передач, 29 против 19, и собрал больше подборов – 47-34. У гостей самым результативным стал Шостуха, который ранее играл за МБК «Николаев». Далее серия плей-офф переедет в Ивано-Франковск.

«Нико-Баскет» - «Говерла» - 101:87 (30:14, 17:17, 30:20, 24:36) Н: Ожегов 26+6 подборов+6 передач, Вершинин 15, Адедиран 14+12 подборов, Гуменюк 13+11 подборов, Горобченко 9+9 передач, Липко 9, Заплотинский 9, Штанько 6. Г: Шостуха 26+7 подборов, Лохманчук 13, Коровяков 10, Орленко 8, Калашников 7+5 передач, Подковыров 6+5 передач, Старцев 6, Серпилин 6, Кошовец 5.

Напомним, что ранее «Нико-Баскет» выиграл четвертьфинальную серию у «Химика-2».