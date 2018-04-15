В драматичном матче МБК «Николаев» проиграл «Черкасским Мавпам» и будет бороться за третье место

В третьем матче полуфинальной серии Суперлиги МБК «Николаев» 15 апреля уступил дома «Черкасским Мавпам».

Об этом сообщает «НикСпорт».

МБК «Николаев» - «Черкасские Мавпы» - 57:59 (16:12, 21:20, 12:15, 8:12) Н: Давыдюк 20+8 подборов, Попов 11, Онуфриев 7, Тонченко 6+5 передач, Иванов 5, Носков 4, Хохоник 2, Мусиенко 2, Аникиенко, Жуковский. ЧМ: Конев 20+9 подборов, Конате 15, Девис 8+9 подборов, Липовцев 6, Кольченко 5, Бояркин 5, Беллфилд, Ткаченко.

Николаевцы предложили гостям малорезультативный баскетбол – это был, наверное, единственный способ остановить быструю атаку «Черкасских Мавп». Хозяева паркета большую часть игры вынуждены были проводить всего с одним «большим» баскетболистом – Кушниров отбывал дисквалификацию, а Аникиенко травмировался на старте игры. За них пришлось выкладываться Давыдюку и резервист «Николаева» стал самым результативным игроком в своей команде.

В решающей четверти николаевцы набрали всего 8 очков, и все решилось почти что в последней атаке. Носков допустил потерю в тот момент, когда нужно было сравнивать счет, быстрый отрыв гостей закончился ничем, и у «Николаева» было всего около секунды на бросок. Онуфриев попытался забить издали, но мяч не попал в цель. Николаевцы проиграли полуфинальную серию «Мавпам», и теперь их ждут матчи за бронзовые медали. Их соперником может стать «Химик», который проигрывает в серии «Днепру» 0:2.