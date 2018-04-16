«Теперь у меня «Lexus», - николаевский олимпийский чемпион за деньги от государственной награды купил машину

Николаевский олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко часть призовых за победу на Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане, полученных от украинского государства, потратил на новый автомобиль.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на телепередачу «Світське життя».

Александр сказал, что получил деньги на карточку, еще находясь в Сеуле.

- Зачислили мне на карточку 125 тысяч долларов. Обновил машину, теперь у меня «Lexus», - говорит чемпион.

Также Абраменко отметил, что не устраивал бурное празднование своей победы:

- Праздновали по-скромненькому, не очень прямо так. Не на весь Николаев.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко вручил николаевскому фристайлисту Абраменко орден «За заслуги» и сертификат на квартиру, купленную за счет городского бюджета Николаева.