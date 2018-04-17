Хоккеист НХЛ бросил три шайбы на трибуну, чтобы порадовать маленькую болельщицу

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли во время разминки перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс» попытался подарить девочке-фанатке шайбу, но смог это сделать только с третьей попытки.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Сноб».

Бретт Коннолли заметил фанатку, которая стояла у бортика, перед вторым матчем серии первого раунда плей-офф. Девочка постучала по стеклу, которое отделяет болельщиков от игроков, после чего Коннолли перебросил одну шайбу. Однако вместо девочки шайбу передали мальчику, который стоял рядом с ней. Конноли заметил это и перебросил еще одну шайбу, однако и та не досталась фанатке. В итоге хоккеист подобрал еще одну шайбу и с третьей попытки смог передать ее девочке.

Во время матча «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» в овертайме со счетом 4:5. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Коламбуса».

Напомним, ранее сообщалось, что британский пловец выиграл золотую медаль на чемпионате Европы и подарил ее маленькой девочке-болельщице.