Футболист МФК «Николаев» рассказал, как играл в Швеции: «После матчей ноги были синие, могут ударить, укусить»

Нападающий МФК «Николаев» Виктор Мартян рассказал о своем опыте игры за шведский клуб «Торсаммар».
Об этом сообщает «НикСпорт».
Футболист рассказывает, что «от безысходности» согласился играть во второй лиге в Украине, но в какой-то момент появился шанс играть в четвертом дивизионе в Швеции.
- Позвонил мой товарищ, у которого друг в Швеции работал тренером, и позвал меня туда. В Горностаевке пошли мне навстречу и без проблем разорвали все соглашения. У меня был месяц до выезда на сбор документов и прочие формальности. За 10 дней до вылета мне делают операцию на колене, от руководства «Торсаммара» я, конечно же, скрыл эту информацию. Рисковал, но иначе я бы остался у разбитого корыта, - говорит Мартян.
Также он рассказал, что в Швеции футбол более силовой, чем в Украине.
- После матчей ноги были синие, могут ударить, укусить, там присутствует настоящая борьба… Даже когда я получал травму, меня все равно выпускали на уколе играть.
При этом в «Торсаммаре» его зарплата составляла 800 евро. В своем предыдущем клубе, херсонском «Кристалле» футболист получал 3 тысячи гривен. Форвард отмечает, что в Швеции футболу уделяют больше внимания.
- Если ты там забил гол, о тебе спрашивают, пишут, хотят взять интервью. Я не понимал шведский язык, и с английским было не очень, поэтому за меня говорил тренер. По поводу отношения к футболу в целом, то там идет трансляция матчей 8-го дивизиона, когда у нас даже Первая лига отсутствует на экранах. Люди ходят на матчи 4-го дивизиона за 150 гривен, а в Украине большинство болельщиков действуют по принципу «на халяву и соль сладкая», - рассказал Мартян.