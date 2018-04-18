Футболист МФК «Николаев» рассказал, как играл в Швеции: «После матчей ноги были синие, могут ударить, укусить»

Нападающий МФК «Николаев» Виктор Мартян рассказал о своем опыте игры за шведский клуб «Торсаммар».

Об этом сообщает «НикСпорт».

Футболист рассказывает, что «от безысходности» согласился играть во второй лиге в Украине, но в какой-то момент появился шанс играть в четвертом дивизионе в Швеции.

- Позвонил мой товарищ, у которого друг в Швеции работал тренером, и позвал меня туда. В Горностаевке пошли мне навстречу и без проблем разорвали все соглашения. У меня был месяц до выезда на сбор документов и прочие формальности. За 10 дней до вылета мне делают операцию на колене, от руководства «Торсаммара» я, конечно же, скрыл эту информацию. Рисковал, но иначе я бы остался у разбитого корыта, - говорит Мартян.

Также он рассказал, что в Швеции футбол более силовой, чем в Украине.

- После матчей ноги были синие, могут ударить, укусить, там присутствует настоящая борьба… Даже когда я получал травму, меня все равно выпускали на уколе играть.

При этом в «Торсаммаре» его зарплата составляла 800 евро. В своем предыдущем клубе, херсонском «Кристалле» футболист получал 3 тысячи гривен. Форвард отмечает, что в Швеции футболу уделяют больше внимания.