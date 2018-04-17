В Николаеве националисты обвинили парня в работе на боевиков ЛДНР и сдали его «компетентным органам»

В Николаеве представители организации «Бугский Гард» сдали «компетентным органам» Шамиля Балиханова, которого они обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.

Об этом на своей странице написал представитель националистической партии «Национальный корпус» Илья Зелинский.

По его словам, Шамиль из Николаева сбежал «от бандеровцев» на Донбасс. Напомним, что в 2016 году его разыскивали как пропавшего без вести.

«Это Шамиль. В 2016 году Шамиль не смог терпеть окружающих его «бандеровцев» в Николаеве и поехал освобождать Донбасс от хунты, вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, писал друзьям, как «режет уши укропам». Что-то пошло не так и он вернулся в «бандеровский» Николаев, поступил на бюджет в ЧНУ имени Петра Могилы, ну и делал вид, что ничего не произошло. Сегодня напомнили Шамилю о его прошлом, и он передан компетентным органам», - написал Зелинский.

Также он приводит переписку Шамиля, в которой упоминается слово «бандеровцев».

Напомним, что ранее в Николаеве националисты избили участника пророссийской акции.