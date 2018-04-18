В Николаеве браконьера «наказали» штрафом в 340 гривен, он его так и не оплатил, - активист

В Николаеве оштрафовали только одного из двоих пойманных браконьеров, причем он этот штраф так и не заплатил.
Об этом на своей странице в Facebook написал активист Сергей Савченко.
Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года сотрудники рыбоохраны задержали двух браконьеров, которые поставили сети в Южном Буге.
«Мы с рыбоохраной задержали вот этих браконьеров на воде, недалеко от Матвеевки. Сегодня узнал, что суд принял решение оштрафовать аж на 340 гривен одного из браконьеров. Второй не привлекался. В чем вообще смысл этих строгих наказаний? Ресурс для их поимки был задействован в десять раз больше, катер пришел аж с Намыва. Штраф кстати добровольно не оплачен до сих пор», - сообщил активист.