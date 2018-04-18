Семенина забил с центра поля и МФК «Николаев» выиграл на выезде у «Волыни»

МФК «Николаев» 18 апреля выиграл в Луцке у местной «Волыни».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МФК «Николаев».

«Волынь» - МФК «Николаев» - 0:1 В: Когут, Сухомлинов, Петько, Гордийчук, Черноморец, Курко (Сафонов, 52), Герасимюк (Скоблов, 59), Заричнюк (Климец, 56), Коробка (Страшкевич, 75), Яковлев, Хагназари. Н: Попович, Берко (Мартян, 69), Попов, Герасимец (Шарабура, 71), Цебро, Семенина (Садоха, 90+3), Ковалёв (Бондаренко, 86), Дмитренко, Сикорский (Авраменко, 75), Чучман, Рогозинский. Гол: Семенина, 84. Предупреждения: Черноморец, Скоблов, Сухомлинов – Рогозинский.

Матч «Николаев» начал достаточно ударно, создав первый момент уже на 3-й минуте: Семенина пальнул в нижний угол, однако Когут был начеку. Хозяева ответили не менее опасно – Курко выиграл верховую дуэль у Цебро и угодил в перекладину. Дальнейшие 35 минут первого тайма проходили в одном ритме, где поочередно инициатива была у «Николаева» (Герасимец, Ковалёв, Рогозинский) и у «Волыни» (Яковлев, Заричнюк, Коробка).

Во втором тайме активизировался Берко, через которого начали строиться все атаки «корабелов». Тренер «Волыни» Виктор Богатырь постепенно вводил в игру свежих футболистов: на поле появились Сафонов, Климец и Скоблов. Забранский лишь в последней трети матча стал делать замены, но Мартян, Шарабура и Авраменко ничем примечательным не отметились. Но своё слово сказал Семенина. Он выполнял штрафной удар с центра поля, не разобрались между собой защитники и вратарь «Волыни», а мяч юркнул в ворота Когута. До конца встречи хозяева поля так и не пришли в себя после этого игрового момента. Николаевцы добывают четвертую победу в шести матчах после возобновления сезона, причем три победы своими голами принес именно Семенина.