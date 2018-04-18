Минспорта разрешило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях в России

Министерство молодежи и спорта Украины отменило запрет на участие украинских спортсменов в мероприятиях на территории Российской Федерации.

Соответствующий документ опубликовала Ассоциация спортивной борьбы Украины, передает NikSport.

Так, указ № 1554 от 11 апреля отменяет действие указа от 14 марта, который и запрещал участвовать национальным сборным командам в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации.

Согласно новому документу, Министерство молодежи и спорта не запрещает спортсменам выступать на турнирах в России, однако не рекомендует этого делать. При этом поездки спортсменов в РФ для участие в турнирах или сборах не будут финансироваться из государственного бюджета.

Остальные пункты указа остались неизменны.

Напомним, ранее Министерство молодежи и спорта Украины официально запретило участвовать национальным сборным командам в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации.