Двое николаевских юниоров завоевали медали на чемпионате Европы по самбо

Николаевцы Виталий Терентьев и Анна Антикало добыли серебряные медали на чемпионате Европы среди юниоров по самбо, который 12-15 апреля проходил в Праге.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на управление по делам физкультуры и спорта Николаевского городского совета.

В нем приняли участие 300 участников из 25 стран мира. Национальная сборная Украины в разных весовых категориях завоевала 30 наград, из них девять – наивысшего достоинства.

Терентьев и Антикало являются воспитанниками Николаевской детской юношеской-спортивной школы №7. Их тренируют Александр Майборода и Максим Михайленко.

Напомним, ранее сообщалось, что Антикало завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Украины.