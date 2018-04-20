«Заканчивается 22-летняя эпоха»: легендарный Арсен Венгер покидает лондонский «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил о том, что по завершении сезона покинет пост главного тренера команды.

Соответствующее заявление 68-летнего французского специалиста опубликовано на официальном сайте клуба, передает «NikSport».

В 1996 году Арсен Венгер возглавил лондонский «Арсенала», который до его прихода не становился чемпионом 25 лет. И уже в сезоне 1997/98 Венгер впервые привёл «канониров» к титулу чемпионов Англии.

Всего Арсен трижды приводил клуб с северного Лондона к званию чемпиона Англии.

В 2017 году французский специалист стал рекордсменом среди тренеров по количеству побед в Кубке Англии (7 побед), побив предыдущий рекорд, принадлежавший Джорджу Рэмзи (6 побед), который продержался 97 лет.

Итого на счету Арсена Венгера 17 трофеев, завоеванных вместе с «Арсеналом».

Напомним, футбольные фанаты сорвали полуфинал Кубка Турции – пострадал тренер «Бешикташа».