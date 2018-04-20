Мэр Николаева пообещал, что чемпиону Паралимпиады Яровому дадут квартиру, но точных сроков ее передачи не назвал

Мэр Николаева Александр Сенкевич 20 апреля пообещал, что чемпиону Зимних Паралимпийских игр 2018 года Максиму Яровому городская власть подарит квартиру. Точных сроков, когда чемпиону передадут квартиру, мэр не назвал.

Об этом сообщает «НикСпорт».

По словам Сенкевича, на данный момент квартира уже находится в городской собственности, но она проходит по другой целевой программе, в которой не состоит Яровой. Сейчас городские власти будут просить Кабинет министров разрешить выдачу этой квартиры именно Яровому.

- Сегодня мы рассматриваем возможность передачи в собственность квартиры, которая у нас в ближайшее время появится…Я думаю, это будет достойная награда от городской власти, от всех николаевцев.

- Квартира приобреталась под одну программу, выделялось государственное финансирование. Максим подпадает под категорию людей, которым необходимо улучшение жилищных условий, он может претендовать на нее… Мы сейчас оперативно работаем, чтобы получить разрешение от Кабинета министров, чтобы получить разрешение на переориентирование квартиры из той программы, под которую она давалась. Квартира уже приобретена, находится в собственности городского совета, но мы не можем принимать самостоятельно решение о ее передаче человеку, который не находился в той программе. Я думаю, эта писанина займет лишних два-три месяца, в конце концов, квартира будет получена, - сказал Сенкевич.

Напомним, что на Зимней олимпиаде 2018 года Яровой завоевал золотую и бронзовую награды.