Всегда работайте над собой и сможете достигнуть любой цели, - николаевский чемпион Яровой

Николаевский чемпион Зимней Паралимпиады-2018, лыжник и биатлонист Максим Яровой дал совет людям, которые хотели бы добиться успеха.

Об этом Яровой рассказал в комментарии журналистам, сообщает «НикСпорт».

- В первую очередь нужно не опускать руки. Для меня после травмы первые годы были очень тяжелыми. Потом я взял себя в руки, и родители меня поддержали. Понемногу – работа, тренировки. Потом пошел в спорт, поставил себе цель и шел к ней. И за восемь лет достиг «золота» Олимпиады. Всегда работайте над собой и сможете дойти до любой точки, которую вы захотите. Надо работать, и все получится, - сказал Яровой.

Также он рассказал, что будет готовиться к чемпионату мира в Канаде зимой 2019 года, а затем к Зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

- Будем работать, надеюсь улучшить свой результат. Будем еще больше работать и, я думаю, все получится. У нас вся команда сильная, хорошие тренеры. Мы подойдем к соревнованиям с умом и силой, - говорит спортсмен.

Напомним, что на Зимней Олимпиаде 2018 года Яровой завоевал золотую и бронзовую награды.